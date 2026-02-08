“Dit was geen bokswedstrijd”: ontgoocheling regeert bij Delfine Persoon na verloren kamp
Geen WBC-wereldtitel voor Delfine Persoon uit Gits. In de Verenigde Staten verloor ze afgelopen nacht op punten van de Canadese Caroline Veyre. De kamp verliep volgens Persoon bijzonder chaotisch. Ze uit stevige kritiek op de scheidsrechter, al zou een rematch nog tot de mogelijkheden behoren.
De ontgoocheling bij Delfine Persoon is groot na haar nederlaag tegen Caroline Veyre in de Verenigde Staten. De boksster verloor op punten en grijpt zo naast de WBC-wereldtitel.
Volgens Persoon verliep de kamp allesbehalve sportief. “Het was eigenlijk geen bokswedstrijd. Er is niet echt gebokst. Voor mij mocht het nog tien ronden zijn. Er is bijna niet geslagen. Vastnemen en dansen ja, maar boksen?”
Persoon is vooral boos op de scheidsrechter, die volgens haar het gevecht te vaak stillegde. Ze wijst ook op de omstandigheden rond de kamp. “We wisten dat het moeilijk zou zijn. Maar dat de referee zo de kamp ging kapotmaken, dat hadden we niet verwacht.”
Herkansing?
De teleurstelling zit diep bij Persoon, die maandenlang toewerkte naar het duel. “Je werkt hard en je wilt alles geven. En dan mag het niet zijn.”
Toch lijkt het verhaal mogelijk nog niet helemaal geschreven. Volgens Persoon kwam de WBC-supervisor na de kamp naar haar kleedkamer. “Hij heeft zich geëxcuseerd en vond dit WBC-onwaardig. Hij ging dat bespreken met de grote baas en zei dat zoiets een rematch moet zijn. Maar zeggen en krijgen is een groot verschil.”
Of Persoon zelf nog zin heeft in een nieuwe internationale kamp, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat er nog een afscheidskamp komt in haar thuisgemeente Gits.