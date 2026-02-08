Toch lijkt het verhaal mogelijk nog niet helemaal geschreven. Volgens Persoon kwam de WBC-supervisor na de kamp naar haar kleedkamer. “Hij heeft zich geëxcuseerd en vond dit WBC-onwaardig. Hij ging dat bespreken met de grote baas en zei dat zoiets een rematch moet zijn. Maar zeggen en krijgen is een groot verschil.”

Of Persoon zelf nog zin heeft in een nieuwe internationale kamp, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat er nog een afscheidskamp komt in haar thuisgemeente Gits.