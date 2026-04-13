Elle­boog­breuk en stil­te rond rematch: wat rest er nog voor Del­fi­ne Persoon?

Het einde van de carrière van Delfine Persoon komt in zicht. De verhoopte rematch tegen Caroline Veyre komt er zo goed als zeker niet, en bovendien brak Persoon haar elleboog na een val met de fiets. Toch houdt de beste Belgische bokster ooit nog de deur op een kier. En afhankelijk van het herstel komt er sowieso nog een afscheidskamp.

Het plan was om tegen Caroline Veyre nog eens de wereldtitel te pakken, en dan een afscheidskamp op 23 mei. Maar Persoon verloor na een dubieuze wedstrijd. De nederlaag tegen Veyre was zo onrechtvaardig, dat er meteen een rematch werd beloofd. “Moest die rematch er komen. Nu zou het te vroeg zijn, maar in het najaar, dan wil ik dat wel een. We krijgen geen reply, we krijgen niks meer van antwoord.”

Afscheidskamp als bedanking voor de supporters

Toch blijft Persoon nog ergens hopen, maar op haar 41ste zal ze wel geen twee jaar meer wachten. Hoe dan ook wil ze nog een keer in de ring staan. “Veel mensen zeggen dat ze mij de laatste jaren niet meer hebben zien boksen, omdat ik altijd in het buitenland hebt gebokst.”

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Delfine Persoon Boksen

Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Stijn Steels - Wout Van Aert
Sport

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Wim Lagae
Nieuws

Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: "Stijgen was noodzakelijk"

Lees ook

PK tijdrijden

Provinciaal Kampioenschap Tijdrijden in Baliebrugge levert enkele verrassingen op
Becky Massey

Geen derde Cat in halve finales EuroLeague: Becky Massey en Landes moeten duimen leggen voor Zaragoza
Menen Aalst

Kater na bekerwinst: Menen verliest eerste wedstrijd in kwartfinales van play-offs
Wout Alleman

Wout Alleman wint openingsrit 4 Islands Epic en pakt leidersplaats
Lago Bredene

Nieuw sport- en zwembadcomplex LAGO Bredene Grasduinen opent eind april de deuren
201 BB REST Offside

Na het succes van Van Aert: Sven Vanthourenhout en Sandrine Tas in Offside over succes en teleurstelling
