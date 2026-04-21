Oshin Derieuw heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het Braziliaanse Foz do Iguaçu de bronzen medaille veroverd bij de weltergewichten (-65 kg) op de eerste wereldbekermanche boksen van het seizoen.
De 38-jarige West-Vlaamse was bye in de eerste ronde en won in de tweede ronde unaniem op punten van de Spaanse Mariana Soto Torres (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27).
Vervolgens versloeg ze de Amerikaanse Marie-Angelis Rosendo na een unanieme beslissing van de jury (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27) in de kwartfinales, waarmee ze zich verzekerde van minstens brons.
Verloren halve finale
Derieuw verloor in de halve finales van de Kazachse wereldkampioene Aida Abikeyeva op punten. Onze landgenote werd in de eerste ronde overklast, maar wist de stand in de twee volgende rondes weer in evenwicht te brengen. Vier van de vijf juryleden gaven echter het voordeel aan Abikeyeva (29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 29-28).
Derieuw zorgde op die manier wel voor de allereerste Belgische medaille ooit op een wereldbekertoernooi.