Derieuw verloor in de halve finales van de Kazachse wereldkampioene Aida Abikeyeva op punten. Onze landgenote werd in de eerste ronde overklast, maar wist de stand in de twee volgende rondes weer in evenwicht te brengen. Vier van de vijf juryleden gaven echter het voordeel aan Abikeyeva (29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 29-28).

Derieuw zorgde op die manier wel voor de allereerste Belgische medaille ooit op een wereldbekertoernooi.