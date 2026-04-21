Oshin Derieuw zorgt met brons in Bra­zi­lië voor aller­eer­ste Bel­gi­sche WB-medaille

2023-06-28 00:00:00 - Historisch! Oshin Derieuw pakt als eerste Belgische boksster ooit Olympisch ticket

Oshin Derieuw heeft in de nacht van zaterdag op zondag in het Braziliaanse Foz do Iguaçu de bronzen medaille veroverd bij de weltergewichten (-65 kg) op de eerste wereldbekermanche boksen van het seizoen.

De 38-jarige West-Vlaamse was bye in de eerste ronde en won in de tweede ronde unaniem op punten van de Spaanse Mariana Soto Torres (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27). 

Vervolgens versloeg ze de Amerikaanse Marie-Angelis Rosendo na een unanieme beslissing van de jury (29-28, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27) in de kwartfinales, waarmee ze zich verzekerde van minstens brons.

Verloren halve finale

Derieuw verloor in de halve finales van de Kazachse wereldkampioene Aida Abikeyeva op punten. Onze landgenote werd in de eerste ronde overklast, maar wist de stand in de twee volgende rondes weer in evenwicht te brengen. Vier van de vijf juryleden gaven echter het voordeel aan Abikeyeva (29-28, 28-29, 30-27, 30-27, 29-28).

Derieuw zorgde op die manier wel voor de allereerste Belgische medaille ooit op een wereldbekertoernooi.

Belga
Lees ook

Moendial1

Moen vormt uitzondering met groot scherm voor Rode Duivels
Emma Plasschaert

Emma Plasschaert eindigt als achtste in ILCA 6
Emma Plasschaert

Olympische zeilweek : Emma Plasschaert zakt van vierde naar zesde plaats in ILCA 6
Knack Roeselare

Lotto Volley League: Roeselare verliest in Achel en speelt derde duel
Mathias Vosté

Drievoudig olympiër Mathias Vosté (31) stopt met schaatsen
Emma Plasschaert

Emma Plasschaert blijft terrein winnen en is nu vierde in Olympische Zeilweek
