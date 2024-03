Persoon wacht al sinds haar zege vorig jaar tegen Bo Mi Re Chin uit Korea op de kamp om de wereldtitel bij de superlichtgewichten. Haar tegenstandster is de Amerikaanse Alycia "The Bomb" Baumgardner. Zij is de WBC-, WBO-, WBA-, IBO- en IBF-kampioene in de gewichtsklasse. Die vijf titels binnenhalen zou het orgelpunt zijn van de carrière van Persoon. Maar dat zal dus in de USA moeten gebeuren.

Persoon en Tampere deden mee aan de bieding voor de kamp, maar er waren drie geïnteresseerde promotors, met naast Tampere ook het machtige MatchRoom en Global Combat Collective llc. Die laatste promotor haalde de kamp binnen.

Zo zal het wereldkampioenschap allicht in de Verenigde Staten plaatsvinden en wordt het bijgevolg een halve thuismatch voor Baumgardner. Een datum voor de kamp is nog niet bekend.