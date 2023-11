Nu kan Persoon zich richten op de toekomst en die allerlaatste gooi naar boksgeschiedenis: een wereldtitelgevecht tegen Alycia Baumgardner. Al lijkt die kamp nog niet zeker te zijn. De Argentijnse testte in juli positief op twee verboden producten, maar een analyse van het B-staal blijft uit, en dus zit de situatie muurvast.

Al blijft Delfine wel hoopvol: “We vertrekken op 11 november naar de WBC-conventie in Oezbekistan. Delfine heeft de Final Eliminator gewonnen, en is de eerste challenger voor het WBC-kampioenschap. Daar zullen we de datum zien wanneer dat gevecht zal plaatsvinden.”