Vorig jaar was Lotte Kopecky nog het Belgische speerpunt bij de vrouwen in het Deense Ballerup, waar ze WK-zilver behaalde in de puntenkoers en afvalkoers. Ditmaal ontbreekt ze in de Belgische selectie. Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove en Luca Vierstraete komen op de fondnummers in actie.

Bij de mannen verdedigt Lowie Nulens de Belgische kleuren in de sprint. Op de fondnummers wagen Jasper De Buyst, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Fabio Van den Bossche, Noah Vandenbranden en Milan Van den Haute hun kans. De Vylder veroverde op het vorige WK in 2024 goud in het omnium. In de koppelkoers snelde hij met Van Den Bossche naar zilver.

