Bel­gi­an Cycling heeft selec­tie voor WK baan­wiel­ren­nen in San­tia­go klaar

Lindsay De vylder

© Belga

Bondscoaches Tim Carswell en Jonathan Mitchell hebben hun selectie klaar voor de Wereldkampioenschappen baanwielrennen in de Chileense hoofdstad Santiago, die van 22 tot 26 oktober op de agenda staan. Bij de selectie zitten ook een aantal West-Vlamingen.

Vorig jaar was Lotte Kopecky nog het Belgische speerpunt bij de vrouwen in het Deense Ballerup, waar ze WK-zilver behaalde in de puntenkoers en afvalkoers. Ditmaal ontbreekt ze in de Belgische selectie. Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Hélène Hesters, Marith Vanhove en Luca Vierstraete komen op de fondnummers in actie.

Bij de mannen verdedigt Lowie Nulens de Belgische kleuren in de sprint. Op de fondnummers wagen Jasper De Buyst, Lindsay De Vylder, Jules Hesters, Fabio Van den Bossche, Noah Vandenbranden en Milan Van den Haute hun kans. De Vylder veroverde op het vorige WK in 2024 goud in het omnium. In de koppelkoers snelde hij met Van Den Bossche naar zilver.

Vylder
WK baanwielrennen: De Vylder kroont zich tot eerste Belgische wereldkampioen ooit in omnium
Belga
Redactie
