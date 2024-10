De Vylder legde de basis voor zijn overwinning in de laatste van vier onderdelen, de puntenkoers. Daarin maakte hij bijzonder veel indruk met drie winstronden, en zo ging hij van een vijfde plaats naar de koppositie. Voor de 29-jarige De Vylder, een naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming, is het de eerste wereldtitel ooit.

Het goud in het omnium is de tweede Belgische medaille op dit WK in Ballerup, na het zilver van Lotte Kopecky in de afvallingskoers van donderdag.