Sport
Anzegem

WK baan­wiel­ren­nen: Titel­ver­de­di­ger Lin­ds­ay De Vyl­der haalt brons in omnium

Lindsay De Vylder

Lindsay De Vylder uit Anzegem heeft voor een tweede Belgische medaille gezorgd tijdens het WK op de piste in Chili. Hij slaagde er niet in om zijn wereldtitel te verlengen in het omnium, de meerkamp van het baanwielrennen, maar nam wel het brons.

De wereldtitel ging naar de Spanjaard Albert Torres, die 133 punten totaliseerde. De Vylder eindigde net als Kazushige Kuboki met 131 punten, maar de Japanner nam het zilver omdat hij het hoogste eindigde in de slotsprint.

De Vylder, een naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming, begon uitstekend aan zijn omnium, dankzij een tweede plek in de scratch. Met nadien een elfde plaats in de temporace liet hij punten liggen, maar die haalde hij terug op in het derde nummer, de afvallingskoers. Daarin reed de dertigjarige De Vylder met een ongeziene solo naar winst.ers de afvallingskoers en Katrijn De Clercq de puntenkoers.

Tweede medaille voor Belgen

Zo begon de Belg als vierde aan de afsluitende en beslissende puntenkoers. De Vylder zakte daarin aanvankelijk weg in de stand omdat veel van zijn concurrenten winstronden namen, maar hij ontketende in de finale zelf zijn duivels. Met een aanval diep in de slotfase nam hij een sprint en een winstronde, goed voor 25 punten. De uitval kwam te laat voor goud, maar volstond wel voor het podium.

Eerder op dit WK nam Hélène Hesters al brons voor België in de afvallingskoers. Vandaag op de slotdag hoort De Vylder samen met Fabio Van den Bossche opnieuw bij de topfavorieten voor goud in de ploegkoers, het slotnummer van dit WK. Ook zondag rijdt Jules Hesters de afvallingskoers en Katrijn De Clercq de puntenkoers.

Belga
Andy Debo

Andy Debo
Baanwielrennen

