De wereldtitel ging naar de Spanjaard Albert Torres, die 133 punten totaliseerde. De Vylder eindigde net als Kazushige Kuboki met 131 punten, maar de Japanner nam het zilver omdat hij het hoogste eindigde in de slotsprint.

De Vylder, een naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming, begon uitstekend aan zijn omnium, dankzij een tweede plek in de scratch. Met nadien een elfde plaats in de temporace liet hij punten liggen, maar die haalde hij terug op in het derde nummer, de afvallingskoers. Daarin reed de dertigjarige De Vylder met een ongeziene solo naar winst.ers de afvallingskoers en Katrijn De Clercq de puntenkoers.