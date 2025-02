Op de eerste avond van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder is Lani Wittevrongel pas als zeventiende geëindigd in de scratch. In de strijd voor goud werd de Nederlandse topfavoriete Lorena Wiebes in de sprint geklopt door de Italiaanse Martina Fidanza. De Portugese Maria Martins pakte brons.