Lynds­ay De Vyl­der kroont zich samen met Fabio Van den Bos­sche tot wereld­kam­pi­oen ploegkoers

De Vylder

Belga

Lyndsay De Vylder uit Anzegem heeft zich in het slotnummer van het WK baanwielrennen in Chili tot wereldkampioen gekroond. Een indrukwekkende De Vylder reed samen met Fabio Van den Bossche naar het goud in de ploegkoers. Het is voor de naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming de tweede medaille op dit WK, zaterdag veroverde hij brons in het omnium.

De Belgen hoorden vooraf bij de favorieten voor goud, en maakten van bij de start hun status waar. Met vroeg puntengesprokkel en een winstronde gingen ze snel naar de leiding in het klassement. De Britten, met tijdritspecialist Joshua Tarling, bleven aanvankelijk langszij en ontpopten zich tot de belangrijkste tegenstanders.

Van den Bossche en De Vylder bleken echter steeds duidelijker de sterkste renners in koers, en breidden beetje bij beetje hun marge op de Britten uit. Al voor de slotsprint hadden ze tien punten voorsprong, en waren ze al zo goed als zeker van de wereldtitel. Die vierden ze op de streep met erg veel emoties.

Volgens de dertigjarige De Vylder ging het Belgische duo prima om met zijn energie, en zat daar de sleutel. "We zaten comfortabel in de koers. Telkens als we voor een sprint wilden gaan, namen we veel punten. Zo konden we in de finale onze energie sparen, omdat we niet meer aan elke sprint mee moesten doen. We hadden op die manier het comfort dat we nog aanvallen konden counteren, als die er kwamen."

De Vylder en Van den Bossche voerden het grootste deel van de wedstrijd de stand aan, en haalden het uiteindelijk met 86 punten, liefst tien meer dan de Britten (zilver) en twintig meer dan de Duitsers (brons). 

De Vylder, een naar West-Vlaanderen uitgeweken Oost-Vlaming, werd vorig jaar al wereldkampioen in het omnium. Voor België is het de derde wereldtitel ooit in de ploegkoers, een olympisch onderdeel dat sinds 1995 op het WK-programma staat. Etienne De Wilde/Matthew Gilmore (1998) en Kenny De Ketele/Gijs Van Hoecke (2012) gingen De Vylder en Van den Bossche vooraf.

Belga
Wout Bernaert
Baanwielrennen

