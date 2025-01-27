12°C
Sha­ri Bos­suyt grijpt net naast brons op WK Baanwielrennen

Wielrenster Shari Bossuyt heeft op de derde dag van de Wereldkampioenschappen Baanwielrennen in Chili net het podium gegrepen. De Stasegemse eindigde als vierde in het omnium, de meerkamp van het baanwielrennen.

Ondanks een sterke prestatie moest Bossuyt de medailles aan zich voorbij laten gaan. Het goud ging naar de Nederlandse topfavoriete Lorena Wiebes.

Vandaag zijn er nieuwe kansen voor de West-Vlamingen, onder meer bij het omnium voor mannen, waar titelverdediger Lindsay De Vylder uit Anzegem opnieuw in actie komt.

Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Jenna Lebrun
Baanwielrennen Shari Bossuyt

