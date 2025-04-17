De 25-jarige Bossuyt koerst sinds vorig jaar in de kleuren van AG Insurance-Soudal, na twee bewogen jaren. In juni 2023 raakte immers bekend dat de West-Vlaamse een positieve controle afleverde in maart van dat jaar na een etappe in de Ronde van Normandië in Caen, die ze had gewonnen.

In haar urine werden bij de test, uitgevoerd door het Franse antidopingagentschap AFLD, sporen van het verboden middel letrozole metabolite gevonden. Bossuyt schreeuwde nadien haar onschuld uit en verklaarde het product nooit bewust te hebben gebruikt.