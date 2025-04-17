Shari Bossuyt verlengt haar contract bij AG Insurance-Soudal met drie jaar tot eind 2029. "We zijn ontzettend blij dat Shari ervoor heeft gekozen om haar carrière bij AG Insurance-Soudal voort te zetten", klinkt het bij haar team.
De 25-jarige Bossuyt koerst sinds vorig jaar in de kleuren van AG Insurance-Soudal, na twee bewogen jaren. In juni 2023 raakte immers bekend dat de West-Vlaamse een positieve controle afleverde in maart van dat jaar na een etappe in de Ronde van Normandië in Caen, die ze had gewonnen.
In haar urine werden bij de test, uitgevoerd door het Franse antidopingagentschap AFLD, sporen van het verboden middel letrozole metabolite gevonden. Bossuyt schreeuwde nadien haar onschuld uit en verklaarde het product nooit bewust te hebben gebruikt.
Het AFLD erkende dat de contaminatie niet intentioneel was, maar omdat de renster de bron van de contaminatie niet exact kon aantonen, ontbrak een juridisch kader voor strafvermindering en kreeg ze een schorsing van twee jaar.
Bossuyt is tevreden met de contractverlenging: "Het team gaf me vorig seizoen een kans en vanaf de eerste dag voelde het als de juiste omgeving voor mij. Ik voel me hier thuis, en dat is iets wat voor mij ontzettend belangrijk is. We hebben al veel mooie momenten samen beleefd en ik ben ervan overtuigd dat er nog meer te bereiken valt."