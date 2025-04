Na de derde etappe in de Ronde van Normandië testte Bossuyt positief of sporen van letrozole metabolite in haar urine. Een stof die ze gebruiken bij het kweken van vee. De Stasegemse schreeuwde haar onschuld uit, maar ze kreeg een schorsing van twee jaar. Intussen is Bossuyt 24 en ze krijgt een nieuwe kans bij AG Insurance-Soudal. Sinds dinsdag traint ze bij de ploeg, midden juni komt ze weer in competitie.