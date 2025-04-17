11°C
EK baan­wiel­ren­nen: Sha­ri Bos­suyt zorgt met brons in omni­um voor vijf­de Bel­gi­sche medaille

Shari bossuyt feb 2026

Baanwielrenster Shari Bossuyt heeft dinsdag in het Turkse Konya Europees brons veroverd in het omnium. Dat is de meerkamp van het baanwielrennen, een olympische discipline. Het goud ging naar de Britse Anna Morris, het zilver naar de Noorse Anita Yvonne Stenberg, die met gelijke punten eindigde als Bossuyt.

Bossuyt zorgde zo al voor de vijfde Belgische medaille op dit EK. Eerder was er ook al goud voor Hélène Hesters (scratch) en Lotte Kopecky (afvallingskoers), en brons voor Jules Hesters (afvallingskoers) en Jasper De Buyst (puntenkoers).

Dopingschorsing

Voor de 25-jarige Bossuyt zelf, een West-Vlaamse, is het brons de eerste internationale medaille na haar omstreden dopingschorsing, waarin ze steeds haar onschuld heeft uitgeschreeuwd. Samen met Lotte Kopecky hoort Bossuyt donderdag op de slotdag van dit EK ook nog bij de topfavorieten voor Europees goud in de ploegkoers.

Shari Bossuyt
Shari Bossuyt krijgt nieuw contract na twee jaar schorsing
De redactie
Shari Bossuyt EK Baanwielrennen

