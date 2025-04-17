Baanwielrenster Shari Bossuyt heeft dinsdag in het Turkse Konya Europees brons veroverd in het omnium. Dat is de meerkamp van het baanwielrennen, een olympische discipline. Het goud ging naar de Britse Anna Morris, het zilver naar de Noorse Anita Yvonne Stenberg, die met gelijke punten eindigde als Bossuyt.

