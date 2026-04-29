Sha­ri Bos­suyt sprint naar rit­ze­ge in Vuel­ta ondanks bij­na-bot­sing met Kopecky

Shari Bossuyt (AG Insurance-Soudal) heeft maandag voor een Belgische zege gezorgd in de tweede etappe van de Ronde van Spanje voor vrouwen (WorldTour). Ondanks een bijna-botsing met Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) was Bossuyt de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

De Duitse Franziska Koch (FDJ United-Suez) finishte als tweede, en is de nieuwe leidster in het algemene klassement. De vorige rodetruidraagster, de Zwitserse Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), gaf in de finale op na een valpartij.

Voor de 25-jarige Bossuyt is het de grootste zege ooit als wegrenster. De West-Vlaamse is ook een voormalige wereldkampioene ploegkoers op de piste, aan de zijde van Kopecky.

Bossuyt in ongeloof na ritzege: "Dit voelt zo vreemd"

"Ik verwachtte het niet om vandaag te winnen, want ik zat ver achter op de (laatste) klim. Maar in de afdaling maakte ik terug terrein goed. Ik kwam met veel snelheid naar voor, en ik denk niet dat iemand dat verwacht had."

"We hadden het plan om met mij naar de sprint te gaan, maar ik moest de klim afwachten en zien hoeveel aanvallen er daar zouden komen. Gelukkig was het één hard tempo bergop, en kon ik er net bijblijven en het afmaken."

