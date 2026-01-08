8°C
Zon­der De Vyl­der, met Degren­de­le: deze West-Vla­min­gen gaan naar EK baanwielrennen

Nicky degrendele

Nicky Degrendele © Belga

De Belgische wielerbond heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK baanwielrennen, begin februari in het Turkse Konya. In de achttienkoppige ploeg zitten vier West-Vlamingen. Opvallend: wereldkampioen ploegkoers Lindsay De Vylder ontbreekt, terwijl Nicky Degrendele haar comeback maakt op het internationale toneel.

België trekt met een selectie van achttien renners naar het EK baanwielrennen, dat van zondag 1 tot en met donderdag 5 februari plaatsvindt in Konya, Turkije. In de ploeg zitten twaalf fondrenners en zes sprinters. Vier van hen zijn afkomstig uit West-Vlaanderen.

Bij de sprinters zijn Nicky Degrendele uit Jabbeke en Zita Gheysens uit Izegem geselecteerd. Voor Degrendele is het EK extra bijzonder: zij maakt haar terugkeer op internationaal niveau na de geboorte van haar eerste kind. De voormalig wereldkampioene keirin staat opnieuw aan de start bij de Belgische sprintploeg.

Wel Bossuyt, geen De Vylder

In de fonddisciplines is onze provincie vertegenwoordigd door Shari Bossuyt (Harelbeke) en Luca Vierstraete (Heule). Ook wegrenners als Lotte Kopecky, Bossuyt en Jasper De Buyst zijn, zoals voorzien, van de partij op het EK.

Opvallende afwezigen zijn wereldkampioenen ploegkoers Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche. De Vylder, afkomstig uit Anzegem, en Van den Bossche veroverden eind vorig jaar nog de wereldtitel, maar kiezen er nu voor om zich te focussen op hun wegseizoen bij respectievelijk Alpecin-Premier Tech en Soudal Quick-Step. 

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belga
Baanwielrennen Shari Bossuyt Nicky Degrendele Lindsay De Vylder Luca Vierstraete Zita Gheysens

