België trekt met een selectie van achttien renners naar het EK baanwielrennen, dat van zondag 1 tot en met donderdag 5 februari plaatsvindt in Konya, Turkije. In de ploeg zitten twaalf fondrenners en zes sprinters. Vier van hen zijn afkomstig uit West-Vlaanderen.

Bij de sprinters zijn Nicky Degrendele uit Jabbeke en Zita Gheysens uit Izegem geselecteerd. Voor Degrendele is het EK extra bijzonder: zij maakt haar terugkeer op internationaal niveau na de geboorte van haar eerste kind. De voormalig wereldkampioene keirin staat opnieuw aan de start bij de Belgische sprintploeg.