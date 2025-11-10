11°C
Sport

Tegen­val­lend BK baan­wiel­ren­nen voor de West-Vlamingen

Het BK baanwielrennen in Gent is tegengevallen voor de West-Vlamingen. Vlak voor de Zesdaagse is dat geen goed nieuws voor onder meer Lindsay De Vylder. 

"Op dit BK heb ik al mijn hartslagrecords gebroken. Mijn lichaam is na twee dagen een beetje in shock", gaf Lindsay De Vylder zaterdag na afloop toe aan persagentschap Belga."

De Vylder is samen met Fabio Van den Bossche wereldkampioen ploegkoers, maar moest nu tevreden zijn met zilver. Tijdens het omnium eindigde De Vylder pas als zevende.

Het is logisch, de Zesdaagse telt niet. Het doel bij mij ligt in het voorjaar en in mei.

Lindsay De Vylder

Komende dinsdag start al de Zesdaagse. Omdat hij volgend jaar de overstap maakt naar Alpecin-Deceuninck is dat geen groot doel meer. "Ik ben veranderd van ploeg, heb een andere trainer en andere aanpak. Het is logisch, de Zesdaagse telt niet. Het doel bij mij ligt in het voorjaar en in mei."

Slechte timing van BK

Dat het BK net na het WK plaatsvindt is ook niet ideaal. Lani Wittevrongel pakte brons, maar vindt de timing niet goed. "Vorig jaar lagen de BK's in een heel andere periode. In de kerstperiode. Dat is een betere periode. Nu liggen die BK's eigenlijk net na off season. De meeste meisjes die vandaag aan de start staan hebben twee à drie weken niet gefietst."

Val van Vierstraete

Luca Vierstraete, nog maar negentien jaar, leek lang op weg naar een bronzen medaille, maar moest uiteindelijk nog opgeven na een val. "Ik wou voor de aanval gaan. Ik was aan het rijden en aan het doodgaan en ze stuurt omhoog. Ja dan was ik de controle over mijn fiets kwijt en ben ik gevallen. Een domme en jammerlijke val"

Vanaf dinsdag kunnen zowel De Vylder, Wittevrongel en Vierstraete wel al revanche nemen op de Zesdaagse. 

Thibaut Desmarets
Gianni Seeuws

