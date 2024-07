Bondscoach Rachid Méziane kon nog altijd niet rekenen op zijn volledige kern, door de afwezigheid van Julie Vanloo. Vanloo sloot gisteren aan bij de groep nadat ze de eerste seizoenshelft in de WNBA afwerkte, maar kwam niet in actie tegen Japan.

De poulefase van het olympisch basketbaltoernooi vindt plaats in Rijsel. Daarin neem België het op tegen Duitsland (29 juli), de Verenigde Staten (1 augustus) en Japan (4 augustus). De VS gaat op zoek naar een achtste opeenvolgende olympische titel, terwijl Japan de huidige olympische vicekampioen is.

De twee eersten uit de drie groepen en de twee beste derdes stoten uiteindelijk door naar de kwartfinales, die in Parijs-Bercy zullen plaatsvinden.