'Dream, believe, work, achieve', met die slogan trekken de Belgian Cats naar de Spelen. En de ambitie om het goed te doen, is aanwezig: "I like gold", zegt Becky Massey. "Maar je wil niet jinxen", voegt Billy Massey toe. "We mogen er ook niet naartoe gaan zonder ambitie."

Hoewel er veel verwacht wordt van de vrouwen en de ambitie er is, blijft Emma Meesseman voorzichtig. "Mijn aanpak is stap per stap. Omdat ik weet, bij elke stap alles geven, uw best doen, en dan raken we wel ergens als Cats."



"Elke match wordt knokken. Het zou mooi zijn als we tweede eindigen." Coach Rachid Meziane verzamelde al 14 kandidaten, maar er mogen er maar 12 naar de Spelen. Julie Allemand sluit zo snel mogelijk aan na haar blessure, Julie Vanloo speelt nog bij de Washinton Mystics, en vervoegt de groep in Reims tijdens de laatste groepsstage. Nastja Claessens is dan weer nog niet zeker van haar plek. "Gezonde spanning. Elke training moet je alles geven, dan is het aan de coaches."