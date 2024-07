Het is bijna zo ver. Op vrijdag 26 juli gaan de Olympische Spelen in Parijs van start. Een van de grote Belgische kanshebbers op een medaille is onze vrouwelijke nationale basketbalploeg, de Belgian Cats. Bondscoach Rachid Meziane heeft vandaag zijn definitieve selectie bekendgemaakt.

Zes van de twaalf speelsters waren er al bij tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. De Cats namen toen voor het eerst deel aan de Olympische Spelen en strandden in de kwartfinale na verlies tegen gastland Japan. De West-Vlamingen Emma Meesseman, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Billie Masey waren er ook al bij in Tokio, net als Antonia Delaere en Julie Allemand. Die laatste is hersteld na een enkeloperatie.