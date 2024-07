Phoenix maakte het verschil in het derde kwart (17-27). Brittney Griner - die in 2022 wereldnieuws werd na haar arrestatie in Moskou - had met 23 punten en 7 rebounds het grootse aandeel in het team uit Arizona.

Met zes zeges en negentien nederlagen blijft Washington elfde en voorlaatste in de stand. Wegens de Olympische Spelen in Parijs is er nu een competitiepauze. De Mystics spelen hun volgende wedstrijd op 16 augustus.