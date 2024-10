Op 1 april 1996 werden de eerste wijnstokken aangeplant in West-Vlaanderen, op de Monteberg. Het leek destijds misschien een 1 april-grap, maar ondertussen is het wel duidelijk dat wijn maken in onze provincie zeker mogelijk is. In de eerste aflevering van Wijn van Hier volgen we Edward en Katrien, de tweede generatie die aan de slag is bij Wijngoed Monteberg.

“Ons vader is destijds gestart met wijnbouw in West-Vlaanderen en toen we zagen wat voor lekkere wijn hij kon maken, zijn we ook meegestapt in het verhaal,” vertelt Edward Six, zoon van Jean-Pierre, de stichter van Wijngoed Monteberg.