Dirk Syx heeft in z’n wijngaard meer dan 20 soorten druiven staan. Hij maakt dus heel wat wijn, maar de focus ligt tegenwoordig bij BelBul, Belgische bubbels dus. De druivensoorten Chardonnay, Pinot Noir, Meunier gedijen goed in Zonnebeke en om een mousserende wijn te maken, moeten de druiven minder rijp zijn. Ideaal dus als we in België tijdens de zomer de zon wat minder zien, dan kan een mousserende wijn nog steeds gemaakt worden. De BelBul van Den Nachtegael wordt bovendien gemaakt op de méthode traditionnelle, zoals ze het in de Champagne doen dus.

