Zonnebeke

Bel­Bul: het label voor Bel­gi­sche bubbels

In België gedijen druiven voor mousserende wijnen heel goed. Steeds meer wijndomeinen zetten dan ook extra in op bubbels en dus kon een label voor Belgische schuimwijn niet meer uitblijven. Gedaan dus met een Belgische cava te bestellen, vanaf nu spreken we over BelBul en dat is iets waar Dirk Syx van wijndomein Den Nachtegael in Zonnebeke z’n schouders onder zet.

Typische druiven

Dirk Syx heeft in z’n wijngaard meer dan 20 soorten druiven staan. Hij maakt dus heel wat wijn, maar de focus ligt tegenwoordig bij BelBul, Belgische bubbels dus. De druivensoorten Chardonnay, Pinot Noir, Meunier gedijen goed in Zonnebeke en om een mousserende wijn te maken, moeten de druiven minder rijp zijn. Ideaal dus als we in België tijdens de zomer de zon wat minder zien, dan kan een mousserende wijn nog steeds gemaakt worden. De BelBul van Den Nachtegael wordt bovendien gemaakt op de méthode traditionnelle, zoals ze het in de Champagne doen dus.

Belbul-label

De bepaalde druivensoorten en de méthode traditionnelle om Belgische schuimwijn te maken, zijn niet de enige parameters om het label BelBul te krijgen.

Parelende wijn

En dan is er nóg een voorwaarde om BelBul te mogen maken. De flessen moeten minstens 18 maanden “sur lattes’ liggen. Maar het begint wel allemaal bij een stille wijn.

Grote ambitie

Voor Dirk Syx is het duidelijk: we maken in België mousserende wijn van topkwaliteit. En nu er een eigen label is, is het tijd om onze BelBul ook in het buitenland te lanceren.

Ann-Sofie Sabbe

Ann-Sofie Sabbe
Wijn van Hier

Leve Willem! West-Vlaamse topartiesten brengen hits van Willem Vermandere
Wvh 8 11
Natuurlijke wijngaard in Otegem
IHWW 25 7
Naomi en mama Carine gaan langs achter de schermen bij de Heksenstoet

