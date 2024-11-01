Kunst en wijn bij Vitse-Boydens

Ondanks dat hun wijnen op dit moment nog niet te proeven zijn, is een bezoek aan het wijndomein zeker de moeite. Je krijgt dan een uitgebreide en bijzondere rondleiding van Pieter. Hij is naast sommelier en wijnmaker, ook een grote kunstliefhebber en -verzamelaar. Met werken van ondermeer Stief Desmet en Koen Vanmechelen wil hij een link leggen tussen kunst en wijn.