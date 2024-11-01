15°C
Kunst en wijn bij Vitse-Boydens

In 2022 werd in Bredene de eerste kustwijngaard aangeplant op het Wijndomein Vitse-Boydens. Een jong wijndomein dus, maar met heel veel potentieel. Pieter Vitse en Nathalie Boydens houden niet alleen van wijn, hun wijngaard is omringd door kunst en ook de cuverie lijkt wel een museum van moderne kunst.

Zeewind als natuurlijke föhn

Wijnbouw lukt vooral tussen de 30ste en 50ste breedtegraad, zowel op het noordelijk als zuidelijk halfrond. Wijndomein Vitse-Boydens ligt op de 51ste breedtegraad, wat het best uitdagend maakt. Maar de klimaatverandering werkt hier in het voordeel van wijnmaker Pieter Vitse. Er is ook de zilte zeewind die de druiven beschermt van schimmels, want ziektes waaien uit de wijngaard.

Stille wijn en bubbels

Wijndomein Vitse Boydens is een jong project met grote dromen: de eerste wijn wordt pas in 2027 verwacht, maar de fundamenten worden vandaag al met zorg en precisie gelegd. Pieter Vitse: “We gebruiken de cepages Chardonnay en Pinot Noir om een kwaliteitsvolle Belgische schuimwijn te maken volgens de méthode traditionelle zoals in de Champagneregio. We telen ook de cepage Pinot Gris om een strakke zuivere witte wijn te produceren. Tijdens de betere oogstjaren zullen we ook een rode wijn produceren van de cepage Pinot Noir.”

Duurzaam wijndomein

En dat is niet het enige dat ze produceren. Met de persresten wil Pieter ook een grappa maken.

Niets gaat verloren op het domein. De afgeritste trosjes belanden terug op de wijngaard.

Duurzaamheid is dan ook erg belangrijk voor Pieter en Nathalie. Zo hebben ze een eigen windmolen in de wijngaard die het hele wijndomein van energie voorziet.

Wijndomein Vitse-Boydens bezoeken

Wijn is er op dit moment nog niet, de eerste oogst is net achter de rug en dus is het wachten op hun eerste stille wijn in 2026 en hun eerste bubbels in 2027. Dat betekent dat het ook nog wachten is op de eerste inkomsten en dus hebben Pieter en Nathalie als ondernemers verder nagedacht.

Kunst en wijn

Ondanks dat hun wijnen op dit moment nog niet te proeven zijn, is een bezoek aan het wijndomein zeker de moeite. Je krijgt dan een uitgebreide en bijzondere rondleiding van Pieter. Hij is naast sommelier en wijnmaker, ook een grote kunstliefhebber en -verzamelaar. Met werken van ondermeer Stief Desmet en Koen Vanmechelen wil hij een link leggen tussen kunst en wijn.

Ann-Sofie Sabbe

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Ann-Sofie Sabbe
Wijn van Hier

Wijndomein in het zuiden van West-Vlaanderen
Naomi en mama Carine gaan langs achter de schermen bij de Heksenstoet
Stranddecoratie maken als je 90 jaar bent

