Het wijndomein is vernoemd naar de wijk De Mikken in Moorslede waar de wijngaard gelegen is. De wijnen zelf krijgen telkens een naam die begint met een “m”. “Dat vinden we iets leuks,” vertelt Marc of Mister Grey. “Onze witte wijn heet inderdaad Mister Grey, omdat hij gemaakt is met ondermeer de Pinot Gris druif. En laat de wijnmaker nu net ook een beetje grijs zijn,” lacht Marc.