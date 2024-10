Veerle heeft een aantal favoriete druiven in haar wijngaard, zoals de Merlot en de Pinot Noir, maar een druif die er zeker ook tussenuit springt, is de Gewürztraminer. Een hele lastige druif om in onze contreien rijp te krijgen, maar omdat haar vader verzot is op wijnen met deze druif, heeft Veerle ze toch aangeplant. “Het is pittig, soms heb je veel druiven, soms geen. De takken groeien ook alle kanten op en de druif is heel eigenzinnig, maar ik ben toch zo blij dat ik het aangedurfd heb. De wijnen met de Gewürztraminer zijn echt heel bijzonder.”