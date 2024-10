Wijndruiven groeien goed in West-Vlaanderen en dat komt door ons gematigd zeeklimaat. De nachtvorst is hier milder en de zeebries zorgt voor droge wijnstokken waardoor schimmels minder kans krijgen. Dat dat niet enkel in Heuvelland zo is, ontdekken we in de tweede aflevering van Wijn van Hier. We trekken naar wijndomein Mérula in Brugge, want ook daar vind je wijngaarden.