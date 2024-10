Michel Dehem begon z’n carrière als autotechnieker, maar was na 15 jaar uitgekeken op de job in z’n garage en benzinestation. Hij koos voor de toeristische sector met in 2008 de aankoop van een vakantiewoning in Heuvelland. Z’n zoon had intussen ook de smaak te pakken en kocht een restaurant in de streek. De halve hectare weiland die erbij hoorde werd door vader Michel aangeplant met wijnstokken. Want een helling in Heuvelland, daar moet je iets mee doen, ook al heb je geen ervaring in de wijnbouw.