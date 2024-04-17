Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Zandvoorde bij Zonnebeke vind je Le Plat Pays, een feestlocatie omringd door wijnstokken. De 22.000 wijnstokken verzorgt Edward Vandorpe en met de druiven maakt hij uiteraard ook wijn. Z’n ouders baten de feestzalen uit. En ook voor Edward begon het allemaal met gastronomie, maar steeds met een passie voor landbouw.
Het is dankzij dat gevoel voor landbouw en ongebreideld ondernemerschap dat Wijndomein Vandorpe er is gekomen.
Edward is dus de wijnmaker en dat doet hij heel verfijnd. Bij Wijndomein Vandorpe maken ze bubbels en ook witte en rode wijn. Vorig jaar, in 2024, hadden ze hun eerste oogst en die witte Chardonnay en rode Pinot Noir zijn afgelopen zomer gebotteld.
En ook de eerste bubbels liggen nu in alle rust te rijpen.
Vorig jaar was het voorjaar veel natter, waardoor de oogst van vorig jaar niet te vergelijken is met die van dit jaar.
Maar dit jaar was dus een topjaar voor de West-Vlaamse wijnbouwers en ook Edward is heel blij met z’n opbrengst: “Ik ben heel blij met dit jaar. En als ieder jaar zo zou zijn, dan zouden heel veel wijnmakers heel blij zijn.”