In Zandvoorde bij Zonnebeke vind je Le Plat Pays, een feestlocatie omringd door wijnstokken. De 22.000 wijnstokken verzorgt Edward Vandorpe en met de druiven maakt hij uiteraard ook wijn. Z’n ouders baten de feestzalen uit. En ook voor Edward begon het allemaal met gastronomie, maar steeds met een passie voor landbouw.