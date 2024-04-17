16°C
Aanmelden
Programma
Zonnebeke

Edward is de jon­ge wijn­ma­ker van Wijn­do­mein Vandorpe

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Zandvoorde bij Zonnebeke vind je Le Plat Pays, een feestlocatie omringd door wijnstokken. De 22.000 wijnstokken verzorgt Edward Vandorpe en met de druiven maakt hij uiteraard ook wijn. Z’n ouders baten de feestzalen uit. En ook voor Edward begon het allemaal met gastronomie, maar steeds met een passie voor landbouw.

Het is dankzij dat gevoel voor landbouw en ongebreideld ondernemerschap dat Wijndomein Vandorpe er is gekomen.

Edward is dus de wijnmaker en dat doet hij heel verfijnd. Bij Wijndomein Vandorpe maken ze bubbels en ook witte en rode wijn. Vorig jaar, in 2024, hadden ze hun eerste oogst en die witte Chardonnay en rode Pinot Noir zijn afgelopen zomer gebotteld.

En ook de eerste bubbels liggen nu in alle rust te rijpen.

Vorig jaar was het voorjaar veel natter, waardoor de oogst van vorig jaar niet te vergelijken is met die van dit jaar.

Maar dit jaar was dus een topjaar voor de West-Vlaamse wijnbouwers en ook Edward is heel blij met z’n opbrengst: “Ik ben heel blij met dit jaar. En als ieder jaar zo zou zijn, dan zouden heel veel wijnmakers heel blij zijn.”

Ann-Sofie Sabbe

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Ann-Sofie Sabbe
Wijn van Hier

Meest gelezen

IHWW 25 7
Programma

Naomi en mama Carine gaan langs achter de schermen bij de Heksenstoet
DKK 17 4
Programma

Mijn hobby: Charles doet coole truckjes met zijn jojo’s
DJI 0084
Programma

De Koffiepauze: Gunnar is schoorsteenveger

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wijn van hier 22 11

Hobbywijnmaker Jan uit Nieuwkerke
Afl7 wijnvanhier

Wijn maken met het hele gezin
Whats App Image 2024 11 08 at 09 29 36

Een urban winery in hartje Rumbeke
Wijnvanhier 2 11

Slim wijndomein
Wijnvanhier 26 10

Van autotechnieker naar wijnmaker
Wijnvanhier 18 10

Vrouwelijke wijnmaakster met pit
Aanmelden