In Otegem, bij Zwevegem, rond de Fatimakapel, vind je de wijngaarden van Servaas Blockeel van Het Lijsternest. Hier geen afgereden gras, kortgesnoeide wijnstokken of typische wijndruiven. Servaas kiest voor schimmelbestendige druivenrassen en werkt met respect voor de natuur en de kracht van het terroir. Dat is niet evident, maar met de natuur aan z'n zijde was de oogst van 2025 alvast heel mooi.
Natuurgebied
De visie van Servaas is duidelijk: samen met de natuur iets creëren zonder die natuur te belasten. Integendeel, net door bepaalde ingrepen, zoals het aanplanten van hagen, geeft Servaas de natuur opnieuw alle kansen.
Geen toevoegingen
Servaas maakt wijn op een heel natuurlijke manier. Hij laat de druiven het werk doen, zonder zaken, zoals sulfieten, toe te voegen. De slogan van het Lijsternest is dan ook ‘Only grapes, nothing else’.
Ook in de cuverie gebruikt Servaas vooral mankracht. Hij heeft slechts één machine, een kleine pomp.
Avontuurlijk natuurlijk
De wijnen van Servaas zijn pure wijnen, zonder extra’s dus, en dat smaakt natuurlijk helemaal anders dan een klassieke Bordeaux of wijn uit de Bourgonië. Maar volgens Servaas zijn het wijnen met diepgang en complexiteit. En dat heeft voor Servaas niets te maken met de ondergrond. Alles hang af van hoeveel leven er in de bovenste laag van de bodem zit.
Uitzonderlijke oogst
Dat samenwerken met de natuur zonder sproeimiddelen een grote uitdaging is, staat buiten kijf. De ongelofelijk mooie oogst van dit jaar doet Servaas geloven in een mooie toekomst van Het Lijsternest.