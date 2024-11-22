De wijnen van Servaas zijn pure wijnen, zonder extra’s dus, en dat smaakt natuurlijk helemaal anders dan een klassieke Bordeaux of wijn uit de Bourgonië. Maar volgens Servaas zijn het wijnen met diepgang en complexiteit. En dat heeft voor Servaas niets te maken met de ondergrond. Alles hang af van hoeveel leven er in de bovenste laag van de bodem zit.

