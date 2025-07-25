“Duizend jaar geleden stonden er al wijnranken in onze provincie. Vandaag staan hier wijngaarden die kunnen wedijveren met collega’s uit klassieke wijnregio’s. De pioniers hebben de toon gezet, en nu zien we een tweede generatie die verfijning brengt — met kennis van zaken, respect voor het terroir en een gezonde dosis West-Vlaamse koppigheid.”

Intussen zijn er meer dan 40 wijndomeinen actief in onze provincie.

