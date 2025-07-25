4°C
Met Gido Van Imschoot, Sommelier en erevoorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Sommeliers, blikken we in deze laatste aflevering van Wijn van Hier terug op de reeks. West-Vlaanderen is uitgegroeid tot een echte wijnregio. Van Imschoot gaat in op de groeiende expertise van lokale wijnmakers, de opvallende kwaliteitsstijging van hun wijnen en de kansen én uitdagingen die de toekomst van de West-Vlaamse wijnbouw bepalen.

Evolutie van West-Vlaamse wijn

“Duizend jaar geleden stonden er al wijnranken in onze provincie. Vandaag staan hier wijngaarden die kunnen wedijveren met collega’s uit klassieke wijnregio’s. De pioniers hebben de toon gezet, en nu zien we een tweede generatie die verfijning brengt — met kennis van zaken, respect voor het terroir en een gezonde dosis West-Vlaamse koppigheid.”

Intussen zijn er meer dan 40 wijndomeinen actief in onze provincie.

Terroir en identiteit

“Kenmerkend voor West-Vlaamse wijn is de frisse stijl. De kust, de zandsteenbodem, de zilte invloeden — dat alles zorgt voor frisse, levendige wijnen. Er zit letterlijk een vleugje Noordzee in sommige flessen. De zee zorgt voor een perfect klimaat om aan wijnbouw te doen. Dit gematigd klimaat is ideaal voor een goede rijping van de druiven. Het samenspel van bodem, klimaat en een goed gevormde wijnbouwer leveren een eigen karakter aan de wijnen.”

“West-Vlaamse wijn is geen kopie van Frankrijk, maar een vertaling van ons landschap en ons karakter…”

Diversiteit van stijlen en domeinen

Wat Gido Van Imschoot opvalt, is de verscheidenheid: van mousserende wijnen met finesse tot krachtige rode blends en frisse witte wijnen. Elke wijnbouwer drukt zijn persoonlijkheid uit in de fles. Dat maakt de ontdekkingstocht zo boeiend.

Kansen en uitdagingen

Het veranderende klimaat maakt wijnbouw hier mogelijk, maar brengt ook risico’s: vorst, regen, ziekten. We zien een groeiende professionalisering — betere druivenselectie, moderne vinificatie, samenwerking tussen domeinen. Veel wijnbouwers werken duurzaam en met respect voor de natuur, iets wat de consument ook waardeert.

Gido: “De West-Vlaamse wijnbouw houdt rekening met ecologie en natuurbehoud. Biodiversiteit, een zorgzame omgang met water, natuurlijke insectenbestrijding, aanplanten van heggen, bijenkasten… Het illustreert de bijzonder aandacht voor de leefomgeving.”

Toekomst en trots

West-Vlaamse wijn heeft zijn plek veroverd. De volgende stap is stabiliteit en nog meer kwaliteit.
“We moeten blijven proeven, blijven leren, maar vooral trots zijn op wat we hier al hebben neergezet. Om het als kustprovincie te zeggen: onze West-Vlaamse wijnbouw heeft de wind in de zeilen. Anderzijds moeten we ons absoluut niet vergelijken met eeuwenoude wijnregio’s zoals Bordeaux of Bourgogne. In West-Vlaanderen is het wijnverhaal nog jong, maar staat ons ook nog een hele mooie tijd te wachten…”

ann.sofie.sabbe@focus-wtv.be

Wijn van Hier

