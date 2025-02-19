Het is Wereld Diabetesdag en heel wat scholen kleurden vandaag blauw om meer aandacht te vragen voor patiënten met suikerziekte. In de vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge waren alle kinderen van het 3de leerjaar in blauwe kledij.
Eén van hun klasgenootjes, Michelle, heeft diabetes type 1. Het meisje draagt de klok rond een pompje dat insuline in haar lichaam afgeeft, maar verder is er aan haar weinig te merken van de ziekte. Michelle Cuvelier: “Toen ik in het eerste leerjaar zat, zeiden mama en oma vaak dat ik echt bleek was en dat ik duizelig werd. Soms krijg ik nog hoofdpijn als ik hoog of laag sta.”
Auto-immuunziekte
Ons land telt zo’n 80.000 mensen met diabetes type 1. Die vorm is niet gelinkt aan een ongezonde levensstijl of te weinig beweging. Simone Van de Velde, kinderendocrinoloog van AZ Sint-Jan Brugge: “Type 1-diabetes is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat het eigen lichaam de pancreas of alvleesklier aanvalt, waardoor die geen insuline meer aanmaakt. Kinderen die geen insuline aanmaken, kunnen suiker niet gebruiken als energiebron, waardoor het in het bloed blijft ronddwarrelen, en dat is niet de juiste plaats.”
Michelle eet afgewogen porties, en de sensor op haar bovenarm moet ze wekelijks vervangen en opnieuw inbrengen. Ook zwemmen of meerdaagse uitstappen vormen een hele uitdaging. Drie leerkrachten volgden een diabetesopleiding in het ziekenhuis. Marian Goeman, juf van het 3de leerjaar: “Daarvoor hebben we een opleiding gevolgd in het ziekenhuis van Roeselare. We leerden hoe we de pen moeten toedienen en hoe we andere hulpmiddelen moeten gebruiken, zoals de neusspray. We hebben een app die telkens toont hoe hoog of laag Michelle haar bloedsuikerspiegel is. We kunnen op elk moment ingrijpen en de ouders contacteren als er iets is.”
Diabetes type 1 is perfect onder controle te houden, maar een geneesmiddel bestaat voorlopig nog niet.