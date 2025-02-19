

Eén van hun klasgenootjes, Michelle, heeft diabetes type 1. Het meisje draagt de klok rond een pompje dat insuline in haar lichaam afgeeft, maar verder is er aan haar weinig te merken van de ziekte. Michelle Cuvelier: “Toen ik in het eerste leerjaar zat, zeiden mama en oma vaak dat ik echt bleek was en dat ik duizelig werd. Soms krijg ik nog hoofdpijn als ik hoog of laag sta.”

Auto-immuunziekte

Ons land telt zo’n 80.000 mensen met diabetes type 1. Die vorm is niet gelinkt aan een ongezonde levensstijl of te weinig beweging. Simone Van de Velde, kinderendocrinoloog van AZ Sint-Jan Brugge: “Type 1-diabetes is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat het eigen lichaam de pancreas of alvleesklier aanvalt, waardoor die geen insuline meer aanmaakt. Kinderen die geen insuline aanmaken, kunnen suiker niet gebruiken als energiebron, waardoor het in het bloed blijft ronddwarrelen, en dat is niet de juiste plaats.”

