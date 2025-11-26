‘Oostendse Serruysziekenhuis moet 30 miljoen betalen aan AZ Sint-Jan in Brugge’
De ondernemingsrechtbank veroordeelt het Oostendse Serruysziekenhuis tot het betalen van 30 miljoen euro aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Dat schrijft De Krant van West-Vlaanderen. De uitspraak betekent dat het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende nu opdraait voor de kosten van de defusie en zal moeten betalen aan AZ Sint-Jan in Brugge.
De kosten volgen op een fout gelopen samenwerkingsverhaal tussen de Brugse en Oostendse ziekenhuizen. Lang was er een felle politieke discussie. Uiteindelijk trok het vorige stadsbestuur van Oostende de stekker uit de fusie.
De toenmalige oppositie, met onder meer huidig Oostendse burgemeester John Crombez, heeft steeds gewaarschuwd dat de defusie Oostende veel zou kosten.
De uitspraak van de ondernemingsrechtbank ligt volgens het nieuwe stadsbestuur van Oostende in de lijn van de verwachtingen.