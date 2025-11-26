De kosten volgen op een fout gelopen samenwerkingsverhaal tussen de Brugse en Oostendse ziekenhuizen. Lang was er een felle politieke discussie. Uiteindelijk trok het vorige stadsbestuur van Oostende de stekker uit de fusie.

De toenmalige oppositie, met onder meer huidig Oostendse burgemeester John Crombez, heeft steeds gewaarschuwd dat de defusie Oostende veel zou kosten.

De uitspraak van de ondernemingsrechtbank ligt volgens het nieuwe stadsbestuur van Oostende in de lijn van de verwachtingen.