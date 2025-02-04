Het was wachten op centen voor de laatste vleugel van het nieuwe ziekenhuis in de Kennedylaan, maar nu zal het ook de werkplek van nog eens 160 medewerkers zijn.

"Twintig jaar geleden, dag op dag, 10 september 2005 hebben we de eerste steen gelegd, dus 20 jaar later zitten we allemaal op één plek in de Kennedylaan", zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.

"3.800 medewerkers, 320 artsen en 250 vrijwilligers die zorgen voor de 1000 bedden en vele patiënten die bij ons zijn opgenomen. Dit is meer dan een mijlpaal. Echt wel een orgelpunt in het masterplan dat we zoveel jaar geleden hebben geschreven."