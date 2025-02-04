19°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Stads­cam­pus Reep­kaai ver­huist naar nieu­we vleu­gel AZ Groe­nin­ge: alles onder één dak

Verhuizing reepkaai 1

Een bijzonder moment voor het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk, want vandaag is de verhuizing begonnen van campus Reepkaai in het centrum van de stad naar de nieuwe vleugel van het ziekenhuis aan de Kennedylaan. Daardoor komt alles onder één dak terecht.

"Meer dan een mijlpaal: een orgelpunt in het masterplan dat we zoveel jaar geleden hebben geschreven"

Woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge Kortrijk

Revalidatie-afdeling vier verlaat als eerste de Reepkaai, goed voor 22 patiënten. In totaal zullen ze 100 bedden verhuizen, waarvan ook tien van de palliatieve eenheid Ten Oever. 

Verhuizing reepkaai 6
Verhuizing reepkaai 3
Verhuizing reepkaai 2
Verhuizing reepkaai 5

Wachten op centen

Het was wachten op centen voor de laatste vleugel van het nieuwe ziekenhuis in de Kennedylaan, maar nu zal het ook de werkplek van nog eens 160 medewerkers zijn.

"Twintig jaar geleden, dag op dag, 10 september 2005 hebben we de eerste steen gelegd, dus 20 jaar later zitten we allemaal op één plek in de Kennedylaan", zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.

"3.800 medewerkers, 320 artsen en 250 vrijwilligers die zorgen voor de 1000 bedden en vele patiënten die bij ons zijn opgenomen. Dit is meer dan een mijlpaal. Echt wel een orgelpunt in het masterplan dat we zoveel jaar geleden hebben geschreven."

De redactie
Gezondheidszorg

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
2025-09-10 - 316_PRES_ramkrakersmeulebeke.mp4 - QycBvvZJx_3.jpg
Nieuws

Motorzaak voor vierde keer beroofd: dit keer zijn daders gevat
Collage wendy
Nieuws
Update

Prins Laurent erkent zoon Wendy Van Wanten als zijn zoon

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Donorcentrum
Update

Eerste donorcentrum aan Vlaamse kust opent in Oostende
AZ Groeninge verpleegkundigen
Update

AZ Groeninge Kortrijk behaalt als eerste ziekenhuis in Benelux voor 5de keer JCI-kwaliteitslabel
203 BB LINKS aizorg

AI beoordeelt of bewoners al dan niet naar ziekenhuis moeten op basis van hun klachten
9fae1b51 d993 4e58 a39c 5d28489a72cb

Kliniek Sint-Jozef in Pittem opent eind maart nieuw verblijfsgebouw
Ziekte

West-Vlaanderen heeft laagste ziekteverzuim in België
Boek kanker

Boek moet seksualiteit na kanker meer bespreekbaar maken
Aanmelden