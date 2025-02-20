Het centrum heeft een capaciteit van 8.000 plasmadonaties en 2.000 bloeddonaties per jaar. Ook het stadsbestuur is tevreden met de komst. “Dat Oostende de primeur heeft, is een erkenning voor onze regio,” klinkt het bij het schepencollege.

Na de officiële opening en het doorknippen van het lint, werden meteen de eerste donaties uitgevoerd.