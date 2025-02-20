In Oostende is vandaag het allereerste donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen aan de Vlaamse kust geopend. Het centrum wil jaarlijks zo’n 10.000 extra bloed- en plasmadonaties mogelijk maken.
“Met dit nieuwe centrum spelen we in op een duidelijke regionale nood,” zegt een woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “We willen vooral meer plasmadonaties aantrekken, zodat we minder afhankelijk worden van buitenlandse import.”
'Erkenning voor de regio'
Het centrum heeft een capaciteit van 8.000 plasmadonaties en 2.000 bloeddonaties per jaar. Ook het stadsbestuur is tevreden met de komst. “Dat Oostende de primeur heeft, is een erkenning voor onze regio,” klinkt het bij het schepencollege.
Na de officiële opening en het doorknippen van het lint, werden meteen de eerste donaties uitgevoerd.