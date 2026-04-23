Alweer een record: zo veel bracht de pleisteractie van Rode Kruis-Vlaanderen dit jaar op
Rode Kruis-Vlaanderen heeft haar veertiendaagse pleisterverkoop afgesloten met een nieuwe recordopbrengst. Voor het derde jaar op rij werden er meer pleisters verkocht, 414.000 stuks deze keer, waarvan 97.050 in West-Vlaanderen. De opbrengst gaat volledig naar de lokale afdelingen.
Meer dan 13.000 vrijwilligers van ruim 200 afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen trokken de voorbije twee weken de straat op om pleisters te verkopen. Het gaat om de derde Pleisteractie, na ruim zestig jaar stickerverkoop. Voor de derde editie van de pleisteractie stonden verschillende Studio 100-figuren op de wikkel rond de pleister.
Er werden zo'n 414.000 pleisters verkocht, goed voor 4,14 miljoen euro aan opgehaalde middelen die volledig naar de lokale afdelingen gaan. Ze kunnen hiermee materiaal kopen voor hulpverlening op evenementen maar ook investeren in gratis EHBO-opleidingen.
"Relevanter dan ooit"
"Voor veel afdelingen is de Pleisteractie cruciaal om hun werking verder te professionaliseren en uit te bouwen", zegt woordvoerder Vincent Verbeecke. "De pleisteractie is ook relevanter dan ooit. Het belang van rampenparaatheid, weerbaarheid, of het nu gaat over een grote crisis of een kleinere lokale noodsituatie, staat hoog op de agenda. Mensen kijken zeer actief naar het Rode Kruis in dat verhaal. Om die rol verder op te nemen, zijn deze inkomsten van groot belang."
In Antwerpen werden de meeste pleisters verkocht, met maar liefst 103.109 verkochte exemplaren. Daarna volgen West-Vlaanderen (97.050) en Oost-Vlaanderen (93.260). Vlaams-Brabant was goed voor 54.433 verkochte pleisters en in Limburg tot slot werden 35.850 pleisters verkocht. Net als vorig jaar konden mensen de pleister ook online bestellen, dat gebeurde 3.298 keer.
Het groeiend succes van de Pleisteractie toont volgens Rode Kruis-Vlaanderen ook een groeiende appreciatie voor vrijwilligerschap aan. "Onze vrijwilligers zetten zich onbezoldigd in, in hun vrije tijd. Het is dan ook zeer aangenaam om te zien dat de Vlaming dat duidelijk kan smaken", besluit Verbeecke.