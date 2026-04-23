Meer dan 13.000 vrijwilligers van ruim 200 afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen trokken de voorbije twee weken de straat op om pleisters te verkopen. Het gaat om de derde Pleisteractie, na ruim zestig jaar stickerverkoop. Voor de derde editie van de pleisteractie stonden verschillende Studio 100-figuren op de wikkel rond de pleister.

Er werden zo'n 414.000 pleisters verkocht, goed voor 4,14 miljoen euro aan opgehaalde middelen die volledig naar de lokale afdelingen gaan. Ze kunnen hiermee materiaal kopen voor hulpverlening op evenementen maar ook investeren in gratis EHBO-opleidingen.