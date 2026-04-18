Zo ver­loopt de pleis­ter­ac­tie van het Rode Kruis op een van de best ver­ko­pen­de pun­ten in Vlaanderen

De jaarlijkse pleisteractie van Rode Kruis-Vlaanderen is opnieuw begonnen. Twee weken lang verkopen duizenden vrijwilligers pleisters om hun lokale werking te financieren. In Waregem, één van de best verkopende locaties in Vlaanderen, draait de actie meteen op volle toeren.

Aan de Expressweg in Waregem staan vrijwilligers al van ’s ochtends vroeg klaar om pleisters te verkopen. Ambulancier Emiel Vansteenbrugge is er één van. Hij startte rond half negen en zag vooral tijdens de ochtendspits veel passage.

“Meestal probeer ik aan de bestuurderskant te gaan, maar zodra ik zie dat het groen wordt, dan breek ik ook de verkoop af”, zegt hij. “Tot nu toe heb ik toch al een kleine honderd pleisters verkocht.”

Opbrengst gaat naar interventiewagen

De opbrengst van de actie is cruciaal voor de werking van het Rode Kruis. De lokale afdeling Waregem-Anzegem wil dit jaar sparen voor een nieuwe interventiewagen.

“Wij hebben heel veel middelen nodig: medische materialen, ziekenwagens, tenten en kledij,” zegt voorzitter Isabelle Bouckaert. “Maar dit jaar willen we specifiek investeren in een interventiewagen die kan ingezet worden op evenementen of bij rampen om snel een hulppost uit te bouwen.”

Isabelle Bouckaert, voorzitter Rode Kruis Waregem-Anzegem

Vrijwilligers staan op verschillende plaatsen in Waregem, onder meer aan kruispunten en bij winkels. Op de eerste actiedag hopen ze zo’n 2.500 pleisters te verkopen.

"Ik koop elk jaar een pleister"

Ook bij het publiek is er veel steun. “Normaal koop ik er elk jaar één. Ik vind dat belangrijk om de mensen te steunen”, zegt Claude Carlier. “Ik neem mijn pleister altijd mee om te tonen dat ik er al één gekocht heb”, vult Nadine De Wulf aan. “Wij kopen een pleister uit sympathie voor het werk dat ze doen”, zeggen Frida Saubain en Jacques Vande Woestyne.

De pleisteractie loopt nog tot en met 8 mei. In West-Vlaanderen blijft de actie jaar na jaar groeien, met vorig jaar meer dan 97.000 verkochte pleisters.

Leonie Delodder

Leonie Delodder
Celien Tanghe

Celien Tanghe
