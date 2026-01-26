De meest voorkomende interventies tijdens carnaval zijn huid- en snijwonden, breuken en valpartijen door de drukte. Daarnaast krijgen hulpverleners geregeld te maken met maag- en darmproblemen en alcoholintoxicaties. Zeker bij koud weer kan alcoholgebruik het risico op onderkoeling verhogen, omdat het lichaam sneller warmte verliest. Signalen zoals ongecontroleerd rillen of een veranderde ademhaling zijn volgens het Rode Kruis duidelijke alarmsignalen om snel warmte op te zoeken en hulp in te schakelen.

