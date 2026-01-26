5°C
Meer dan 1.000 Rode Kruis-vrij­wil­li­gers paraat tij­dens carnavalsstoeten

Rode Kruis

© Belga

Tijdens het carnavalsseizoen zet Rode Kruis-Vlaanderen meer dan 1.000 vrijwilligers in om eerste hulp te verlenen tijdens tientallen stoeten en carnavalsfeesten in heel Vlaanderen. In de komende weken zijn de hulpdiensten aanwezig op meer dan 50 evenementen.

Carnavalsstoeten brengen jaarlijks duizenden bezoekers samen, vaak in drukke en onoverzichtelijke omstandigheden. Voor het Rode Kruis zijn die evenementen niet alleen belangrijk om feestvierders te helpen, maar ook om te oefenen op samenwerking en communicatie in situaties die sterk kunnen lijken op grotere noodsituaties.

Veilig feesten: de meest voorkomende incidenten

De meest voorkomende interventies tijdens carnaval zijn huid- en snijwonden, breuken en valpartijen door de drukte. Daarnaast krijgen hulpverleners geregeld te maken met maag- en darmproblemen en alcoholintoxicaties. Zeker bij koud weer kan alcoholgebruik het risico op onderkoeling verhogen, omdat het lichaam sneller warmte verliest. Signalen zoals ongecontroleerd rillen of een veranderde ademhaling zijn volgens het Rode Kruis duidelijke alarmsignalen om snel warmte op te zoeken en hulp in te schakelen.

Het Rode Kruis roept feestvierders op om zich goed te kleden in verschillende lagen, voldoende te eten en regelmatig water te drinken. Wie zich wil voorbereiden, kan ook gebruikmaken van de gratis EHBO-app, waarin basisinformatie over eerste hulp terug te vinden is.

Jari Vanassche
Rode Kruis Carnaval

