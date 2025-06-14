Het Rode Kruis organiseert dit jaar nochtans 424 bloedcollecties in onze provincie. Maar de periode rond de jaarwisseling is altijd een periode met minder donoren zegt Vincent Verbeecke van het Rode Kruis. "Mensen hebben griep. Het is druk op het werk. Mensen geven daarom minder bloed."

Wat wel opvalt is dat er steeds meer millennials bloed doneren. Dat kan komen door de 'Bloedserieus-campagne' van vorig jaar volgens Verbeke. "Door de campagne hebben studenten elkaar aangemoedigd om bloed te geven en daardoor hebben weer nieuwe bloed- en plasmadonoren gekregen."

In onze provincie waren dat 3000 nieuwe donoren.

