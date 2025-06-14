Aanmelden
Hoe­wel steeds meer mil­len­ni­als bloed done­ren, neemt het aan­tal dono­ren jaar na jaar toch af

Bloedinzameling

Meer dan 23.000 mensen per jaar geven bloed in West-Vlaanderen. Het grootste deel daarvan zijn mensen tussen de 45 en 61 jaar. Toch neemt het aantal donoren elk jaar af. 

Het Rode Kruis organiseert dit jaar nochtans 424 bloedcollecties in onze provincie. Maar de periode rond de jaarwisseling is altijd een periode met minder donoren zegt Vincent Verbeecke van het Rode Kruis. "Mensen hebben griep. Het is druk op het werk. Mensen geven daarom minder bloed."

Wat wel opvalt is dat er steeds meer millennials bloed doneren. Dat kan komen door de 'Bloedserieus-campagne' van vorig jaar volgens Verbeke. "Door de campagne hebben studenten elkaar aangemoedigd om bloed te geven en daardoor hebben weer nieuwe bloed- en plasmadonoren gekregen."

In onze provincie waren dat 3000 nieuwe donoren. 

Bloeddonatie grafiek

In onze provincie zijn er nog ruim 23.000 donoren per jaar

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws
Rode Kruis

