Bloed­se­ri­eus: Kulak-stu­den­ten geven goeie voorbeeld

Bloedserieus1

De campagne 'Bloedserieus' loopt volop en dat betekent dat op heel wat schoolcampussen studenten bloed geven. Vanmiddag is het Rode Kruis neergestreken aan de Kulak in Kortrijk. Zo'n 120 studenten zijn langsgekomen en daarmee zat het donorcentrum vol. In heel de provincie zullen zo'n 400 jongeren dit najaar bloed geven.

Het Rode Kruis-Vlaanderen hoopt tijdens de najaarscampagne op 6.300 bloeddonaties van studenten en zo het jaar af te sluiten op 12.000. De vereniging van studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen, Bemsa, heeft er alvast alles aan gedaan om de 128 plaatsjes aan de Kulak vol te krijgen. 

"Met plezier"

Voor sommigen is bloed geven vanzelfsprekend. Marthe Nuyttens: "Van mij is het intussen al de derde keer dat ik bloed kom geven. Met veel plezier doe ik dat. Omdat dat heel belangrijk is. Het kan letterlijk levens redden. Ik ben ook student geneeskunde en ik vind dat we een beetje het goeie voorbeeld moeten geven."

Bloedserieus2
Bloedserieus3
Bloedserieus4
Redactie
Rode Kruis

