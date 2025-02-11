Het Rode Kruis-Vlaanderen hoopt tijdens de najaarscampagne op 6.300 bloeddonaties van studenten en zo het jaar af te sluiten op 12.000. De vereniging van studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen, Bemsa, heeft er alvast alles aan gedaan om de 128 plaatsjes aan de Kulak vol te krijgen.

"Met plezier"

Voor sommigen is bloed geven vanzelfsprekend. Marthe Nuyttens: "Van mij is het intussen al de derde keer dat ik bloed kom geven. Met veel plezier doe ik dat. Omdat dat heel belangrijk is. Het kan letterlijk levens redden. Ik ben ook student geneeskunde en ik vind dat we een beetje het goeie voorbeeld moeten geven."