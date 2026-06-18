28°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Trou­we donor Luc zorgt voor bij­zon­de­re mijl­paal: zijn dona­tie is de 100.000ste in Roeselare

Bloeddonatie 3

Het donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen in Roeselare heeft de kaap van 100.000 donaties bereikt. De symbolische 100.000ste donatie werd gegeven door de 67-jarige Roeselaar Luc Handschoewerker, die al meer dan 650 keer bloed of plasma schonk.

Sinds de opening in 2019 groeide het donorcentrum in Roeselare uit tot een belangrijke schakel in de bloed- en plasmabevoorrading. Intussen werden er 100.000 donaties geregistreerd, waarvan ongeveer 16.000 bloeddonaties en 84.000 plasmadonaties.

"De beslissing om hier een donorcentrum te openen was duidelijk een schot in de roos."

Vincent Verbeecke, woordvoerder Rode Kruis

"Het succes van het centrum zegt veel over de solidariteit en het engagement in de regio Roeselare", zegt Vincent Verbeecke, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "De beslissing om hier een donorcentrum te openen was duidelijk een schot in de roos."

Bijzondere 100.000ste donor

De symbolische 100.000ste donatie komt van de 67-jarige Luc Handschoewerker uit Roeselare. Hij schonk al 43 keer bloed en meer dan 600 keer plasma.

Bloeddonatie 1

"Doneren voelde voor mij altijd als een vanzelfsprekend engagement. Het is een kleine daad, maar je helpt er wel veel mensen mee", zegt Luc. "Ik ben begonnen met doneren in 1992. Ondertussen is het een deel van mijn leven geworden en heb ik er ook mooie vriendschappen aan overgehouden."

Naast donor zette Luc zich jarenlang ook als vrijwilliger in voor het donorcentrum.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Rode Kruis

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
nacht van vlaanderen
Nieuws

Onweer op komst: Nacht van Vlaanderen in Torhout afgelast
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Nieuws
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

WK dorp Moen

Ontgoocheling in WK-dorp Moen na puntenverlies van Rode Duivels: “Alles of niets tegen Nieuw-Zeeland”
Prijs Sotiriahuis

Eerste Belgische Soteriahuis in Brugge meteen bekroond voor vernieuwende aanpak
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"
Rode dreef
Update

Poolse man dood aangetroffen in Marke: twee mannen opgepakt en weer vrijgelaten
2022-08-19 00:00:00 - Zwemmen Klein Strand opnieuw verboden

Verkoeling gezocht? Hier kan je dit weekend buiten zwemmen in West-Vlaanderen
Loper

Deelnemen aan sportevenement in de warmte? Dit is het advies van sportarts Carl Verduyn
Aanmelden