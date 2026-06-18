Trouwe donor Luc zorgt voor bijzondere mijlpaal: zijn donatie is de 100.000ste in Roeselare
Het donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen in Roeselare heeft de kaap van 100.000 donaties bereikt. De symbolische 100.000ste donatie werd gegeven door de 67-jarige Roeselaar Luc Handschoewerker, die al meer dan 650 keer bloed of plasma schonk.
Sinds de opening in 2019 groeide het donorcentrum in Roeselare uit tot een belangrijke schakel in de bloed- en plasmabevoorrading. Intussen werden er 100.000 donaties geregistreerd, waarvan ongeveer 16.000 bloeddonaties en 84.000 plasmadonaties.
"De beslissing om hier een donorcentrum te openen was duidelijk een schot in de roos."
"Het succes van het centrum zegt veel over de solidariteit en het engagement in de regio Roeselare", zegt Vincent Verbeecke, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "De beslissing om hier een donorcentrum te openen was duidelijk een schot in de roos."
Bijzondere 100.000ste donor
De symbolische 100.000ste donatie komt van de 67-jarige Luc Handschoewerker uit Roeselare. Hij schonk al 43 keer bloed en meer dan 600 keer plasma.
"Doneren voelde voor mij altijd als een vanzelfsprekend engagement. Het is een kleine daad, maar je helpt er wel veel mensen mee", zegt Luc. "Ik ben begonnen met doneren in 1992. Ondertussen is het een deel van mijn leven geworden en heb ik er ook mooie vriendschappen aan overgehouden."
Naast donor zette Luc zich jarenlang ook als vrijwilliger in voor het donorcentrum.