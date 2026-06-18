"Doneren voelde voor mij altijd als een vanzelfsprekend engagement. Het is een kleine daad, maar je helpt er wel veel mensen mee", zegt Luc. "Ik ben begonnen met doneren in 1992. Ondertussen is het een deel van mijn leven geworden en heb ik er ook mooie vriendschappen aan overgehouden."

Naast donor zette Luc zich jarenlang ook als vrijwilliger in voor het donorcentrum.