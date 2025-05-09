Het aantal bloeddonaties daalde licht tegenover het jaar voordien, maar dat is volgens Rode Kruis-Vlaanderen geen probleem. "Het bloed in ziekenhuizen wordt steeds efficiënter gebruikt", klinkt het. "We zijn wel blij dat we het voorbije jaar opvallend veel nieuwe donoren mochten ontvangen."

De vele nieuwkomers zijn makkelijk te verklaren. "Onder andere de Bloedserieus-campagnes waarbij studenten aan hogescholen en universiteiten kunnen doneren hebben heel wat donoren warm gemaakt."

