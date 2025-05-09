Ruim 44.000 West-Vlamingen doneerden bloed in 2025
Het voorbije jaar heeft Rode Kruis-Vlaanderen in onze provincie 44.321 bloeddonaties geregistreerd. Die waren afkomstig van 23.308 unieke donoren, van wie er bijna 3.300 voor de allereerste keer doneerden.
Het aantal bloeddonaties daalde licht tegenover het jaar voordien, maar dat is volgens Rode Kruis-Vlaanderen geen probleem. "Het bloed in ziekenhuizen wordt steeds efficiënter gebruikt", klinkt het. "We zijn wel blij dat we het voorbije jaar opvallend veel nieuwe donoren mochten ontvangen."
De vele nieuwkomers zijn makkelijk te verklaren. "Onder andere de Bloedserieus-campagnes waarbij studenten aan hogescholen en universiteiten kunnen doneren hebben heel wat donoren warm gemaakt."
Nieuwe donoren welkom
Nieuwe donoren zijn essentieel om de bloedvoorraad op peil te houden. Rode Kruis-Vlaanderen organiseert overal in Vlaanderen bloedinzamelingen. Een plaatsje reserveren kan via deze website.