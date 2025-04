In woonzorgcentrum De Polderparel in Knokke-Heist werken ze vanaf nu met artificiële intelligentie om te zien hoe ernstig medische klachten zijn bij bewoners. Met een vragenlijst kunnen verpleegkundigen de huisarts sneller helpen en onnodige ziekenhuisopnames vermijden. Het is een project van onder meer AZ Zeno in Knokke-Heist en AZ Oostende in negen woonzorgcentra. Zo zorgen ze er ook voor dat huisartsen niet onnodig belast worden.