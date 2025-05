“Twaalf jaar geleden behaalde AZ Groeninge voor het eerst het JCI-kwaliteitslabel. Sindsdien wordt het label elke drie jaar herbevestigd, telkens na een grondige audit. JCI legt wereldwijd standaarden vast die garanderen dat patiënten kunnen rekenen op de beste, veiligste en meest kwaliteitsvolle zorg. De feedback en inzichten uit de audits zorgen ervoor dat het ziekenhuis zich voortdurend blijft verbeteren en alert blijft voor alle aspecten van zorgkwaliteit. De auditoren benadrukten dat dit een uitzonderlijk sterk resultaat is voor een ziekenhuis met de omvang en complexiteit van AZ Groeninge.”, aldus het ziekenhuis

De teamleider van de JCI-auditoren verwoordde het als volgt: ‘We zien dit resultaat zelden. Dit is een bijzonder ziekenhuis: sterk patiëntgericht, met een zeer gemotiveerd team dat samenwerkt rond de patiënt. Het is duidelijk dat kwaliteitsvolle zorg in jullie DNA verankerd zit.”

“Het internationale karakter van JCI laat ons toe ons te vergelijken met de beste ziekenhuizen wereldwijd. De inzichten en feedback brengen ons telkens naar een hoger niveau. We blijven elke dag inzetten op kwaliteit en veiligheid in het hele ziekenhuis,” aldus Dave Allegaert, manager kwaliteit in AZ Groeninge.