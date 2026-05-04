Mathieu D'Hondt, lever- en pancreaschirurg: "We hebben altijd ingezet om de patiënt na de operatie met kine en een aangepast dieet terug naar huis te laten gaan. Maar ik denk dat de stap ervoor minstens even belangrijk is. Er volgen minder complicaties en de patiënten liggen meestal ook minder lang in het ziekenhuis. Ze gaan de operatie ook beter tegemoet."

Vanaf oktober wil hij zijn project uittesten op 100 à 150 patiënten, om zo zijn studie verder uit te bouwen en later ook volledig te implementeren.

Mathieu D'Hondt: "Als patiënten op consultatie komen, dan sturen we ze eerst naar de cardioloog om te zien wat ze zelf nog aankunnen. Daarna gaan ze naar de sportarts en daar wordt een programma op maat gemaakt waarbij we fietsen en krachttraining als de belangrijkste fysische activiteiten gaan inbouwen."

"Met de cijfers van de studie gaan we aan het werk en vervolgens publiceren we ze in een wetenschappelijk artikel. Daarmee hopen we naar de overheid te gaan om een terugbetaling te krijgen. Het kost geld, maar het zal ook veel meer opbrengen als je patiënten zo voorbereid."