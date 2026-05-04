Chi­rurg Mathieu D’Hondt wil met sport­pro­ject beter her­stel bewijzen

Lever- en pancreaschirurg Mathieu D’Hondt van AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk wil in oktober starten met een project waarmee hij wil aantonen dat actief blijven en sporten in de aanloop naar een kankeroperatie heel grote voordelen kan hebben. Om dat project te financieren komt er ook hulp van Gullegem Koerse met een veiling vol wielertruitjes.

Mathieu D’Hondt is volop bezig met de voorbereiding van zijn project INPACT. Hiermee wil hij inzetten op het belang van gezonde voeding, maar vooral het actief blijven van kankerpatiënten vooraleer ze hun operatie ondergaan.

Sport blijft cruciaal

Mathieu D'Hondt, lever- en pancreaschirurg: "We hebben altijd ingezet om de patiënt na de operatie met kine en een aangepast dieet terug naar huis te laten gaan. Maar ik denk dat de stap ervoor minstens even belangrijk is. Er volgen minder complicaties en de patiënten liggen meestal ook minder lang in het ziekenhuis. Ze gaan de operatie ook beter tegemoet."

Vanaf oktober wil hij zijn project uittesten op 100 à 150 patiënten, om zo zijn studie verder uit te bouwen en later ook volledig te implementeren.

Mathieu D'Hondt: "Als patiënten op consultatie komen, dan sturen we ze eerst naar de cardioloog om te zien wat ze zelf nog aankunnen. Daarna gaan ze naar de sportarts en daar wordt een programma op maat gemaakt waarbij we fietsen en krachttraining als de belangrijkste fysische activiteiten gaan inbouwen."

"Met de cijfers van de studie gaan we aan het werk en vervolgens publiceren we ze in een wetenschappelijk artikel. Daarmee hopen we naar de overheid te gaan om een terugbetaling te krijgen. Het kost geld, maar het zal ook veel meer opbrengen als je patiënten zo voorbereid."

Veiling met wielertruitjes

Een programma kost per patiënt ongeveer 1.500 euro. In totaal zorgt het voor een serieus kostenplaatje. Gelukkig kan Mathieu daarvoor rekenen op heel wat steun. Gullegem Koerse organiseert volgend weekend twee fietstochten en het startte ook een veiling met wielertruitjes van onder meer Van Aert, Van der Poel en zelfs eentje van Tadej Pogacar.

Nick Demeulemeester, Gullegem Koerse: "Wielrennen zit in ons hart. We hebben ook al in ons bestuur te maken gehad met kanker en daarom ondersteunen we dit project. Als wielrennen en sporten in combinatie met kanker de mensen beter kan doen herstellen, dan staan we daar volledig achter."

Bieden op de truitjes kan via deze link: https://drouot.com/en/v/180806...

Wielertruitjes voor Project INPACT
