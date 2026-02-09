Op Wereldnierdag vragen artsen de terugbetaling van een urinetest om nierziekten op te sporen, een voorstel dat al twee jaar op tafel ligt. Eén op tien volwassenen heeft nierproblemen en het aantal neemt toe. Vroegtijdig opsporen kan nierdialyse met jaren uitstellen.
Aan AZ Groeninge in Kortrijk deelde de voorzitter van de beroepsorganisatie, zelf nefroloog, mee preventiemateriaal uit. Ook in heel wat andere ziekenhuizen was er een bewustwordingscampagne. Geert Meeus, nierspecialist AZ Groeninge/voorzitter NBVN: “We willen eigenlijk iedereen die ouder is dan 50, die hoge bloeddruk heeft, die overgewicht heeft of die familie heeft met hart- en vaatziekten oproepen om zich te laten testen. De urine te laten testen op albumine, want een klein potje kan een groot verschil maken.”
Meer dan één miljoen Belgen hebben symptomen van nierziekte, maar dan is de schade al erg groot. Naar schatting 90% van de mensen weet niet dat ze ziek zijn. Tegen 2040 is het dan één van de belangrijkste doodsoorzaken. Specialisten roepen daarom op om de test die eiwit in urine opspoort terug te betalen . “Een vroegtijdige vaststelling kan leiden tot tien jaar uitstel van dialyse. Zelfs als er één jaar uitstel van dialyse kan gebeuren voor 1 patiënt dan kunnen we daarmee 12.000 mensen testen.”
Bij vroege opsporing kunnen medicatie en een aangepast dieet de ziekte vertragen, want nierdialyse in afwachting van een transplantatie is erg zwaar. Het is bovendien meer dan drie jaar wachten op een donornier. “Daarom gaan we nu meer en meer aandacht geven aan levende donatie en we kijken dan vooral naar Nederland waar bijna de helft van de transplantaties door levende donaties gebeurd.”