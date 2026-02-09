Meer dan één miljoen Belgen hebben symptomen van nierziekte, maar dan is de schade al erg groot. Naar schatting 90% van de mensen weet niet dat ze ziek zijn. Tegen 2040 is het dan één van de belangrijkste doodsoorzaken. Specialisten roepen daarom op om de test die eiwit in urine opspoort terug te betalen . “Een vroegtijdige vaststelling kan leiden tot tien jaar uitstel van dialyse. Zelfs als er één jaar uitstel van dialyse kan gebeuren voor 1 patiënt dan kunnen we daarmee 12.000 mensen testen.”

Bij vroege opsporing kunnen medicatie en een aangepast dieet de ziekte vertragen, want nierdialyse in afwachting van een transplantatie is erg zwaar. Het is bovendien meer dan drie jaar wachten op een donornier. “Daarom gaan we nu meer en meer aandacht geven aan levende donatie en we kijken dan vooral naar Nederland waar bijna de helft van de transplantaties door levende donaties gebeurd.”

