O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem is ‘Zorgwerkgever van het Jaar’, ook AZ Groeninge valt in de prijzen
Een deel van het personeel van O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem met hun award voor 'Zorgwerkgever van het Jaar 2026'.
Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem is verkozen tot ‘Zorgwerkgever van het Jaar 2026’. Ook het Kortrijkse AZ Groeninge viel donderdagavond in de prijzen tijdens de awardshow van ZORG Magazine in Brussel. Het ziekenhuis won de award voor ‘Intern Project van het Jaar’ met medische pralines die patiënten helpen bij slikonderzoeken en herstel na een operatie.
Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem heeft donderdag de hoofdprijs weggekaapt tijdens de jaarlijkse awards van ZORG Magazine. Volgens de vakjury blinkt het ziekenhuis uit met een sterke employer branding, een doorgedreven retentiebeleid en een netwerk van enthousiaste medewerkers.
“Dat het ziekenhuis op verschillende afdelingen geen openstaande vacatures heeft voor verpleegkundigen en zelfs een wervingsreserve telt, bewijst dat die inspanningen lonen.”
“Dat het ziekenhuis op verschillende afdelingen geen openstaande vacatures heeft voor verpleegkundigen en zelfs een wervingsreserve telt, bewijst dat die inspanningen lonen”, klinkt het bij de jury.
Meer dan veertig Vlaamse zorgorganisaties dienden een dossier in voor de awards. Die worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties die uitblinken in zorg voor patiënten én medewerkers.
Pralines van Julius Persoone
Ook het Kortrijkse AZ Groeninge mocht een award mee naar huis nemen. Het ziekenhuis won de prijs voor ‘Intern Project van het Jaar’ met zogenoemde medische pralines, ontwikkeld samen met chocolatier Julius Persoone van The Chocolate Line. De pralines moeten patiënten helpen bij slikonderzoeken, waarbij vaak een bittere contrastvloeistof gebruikt wordt die braakneigingen kan veroorzaken. Een tweede praline werd ontwikkeld voor patiënten die herstellen van een operatie en moeilijk kunnen slikken.
“Het project illustreert hoe innovatie vanuit de zorgvloer en in samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand kan komen”, aldus het juryverslag.
Ook AZ Groeninge uit Kortrijk sleepte een prijs in de wacht.