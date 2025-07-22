18°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Waregem

O.L.V. van Lour­des Zie­ken­huis Ware­gem is Zorg­werk­ge­ver van het Jaar’, ook AZ Groe­nin­ge valt in de prijzen

ZRG Winnaars Booth Eben 23 websize

Een deel van het personeel van O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem met hun award voor 'Zorgwerkgever van het Jaar 2026'.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem is verkozen tot ‘Zorgwerkgever van het Jaar 2026’. Ook het Kortrijkse AZ Groeninge viel donderdagavond in de prijzen tijdens de awardshow van ZORG Magazine in Brussel. Het ziekenhuis won de award voor ‘Intern Project van het Jaar’ met medische pralines die patiënten helpen bij slikonderzoeken en herstel na een operatie.

Het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem heeft donderdag de hoofdprijs weggekaapt tijdens de jaarlijkse awards van ZORG Magazine. Volgens de vakjury blinkt het ziekenhuis uit met een sterke employer branding, een doorgedreven retentiebeleid en een netwerk van enthousiaste medewerkers.

“Dat het ziekenhuis op verschillende afdelingen geen openstaande vacatures heeft voor verpleegkundigen en zelfs een wervingsreserve telt, bewijst dat die inspanningen lonen.”

Jury

“Dat het ziekenhuis op verschillende afdelingen geen openstaande vacatures heeft voor verpleegkundigen en zelfs een wervingsreserve telt, bewijst dat die inspanningen lonen”, klinkt het bij de jury.

Meer dan veertig Vlaamse zorgorganisaties dienden een dossier in voor de awards. Die worden jaarlijks uitgereikt aan organisaties die uitblinken in zorg voor patiënten én medewerkers.

Pralines van Julius Persoone

Ook het Kortrijkse AZ Groeninge mocht een award mee naar huis nemen. Het ziekenhuis won de prijs voor ‘Intern Project van het Jaar’ met zogenoemde medische pralines, ontwikkeld samen met chocolatier Julius Persoone van The Chocolate Line. De pralines moeten patiënten helpen bij slikonderzoeken, waarbij vaak een bittere contrastvloeistof gebruikt wordt die braakneigingen kan veroorzaken. Een tweede praline werd ontwikkeld voor patiënten die herstellen van een operatie en moeilijk kunnen slikken.

“Het project illustreert hoe innovatie vanuit de zorgvloer en in samenwerking tussen verschillende disciplines tot stand kan komen”, aldus het juryverslag.

Praline AZ Groeninge
Nieuws

Unieke pralines van Julius Persoone verzachten slikproblemen en contrastsmaken in AZ Groeninge
ZRG Winnaars Booth Eben 13 websize

Ook AZ Groeninge uit Kortrijk sleepte een prijs in de wacht.

Redactie
AZ Groeninge Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ziekenhuis

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Rode Kruis

Alweer een record: zo veel bracht de pleisteractie van Rode Kruis-Vlaanderen dit jaar op
Faire ronde

Acht West-Vlaamse gemeenten laten inwoners eerlijke handel ontdekken tijdens 'De Faire Ronde'
Drinkwater

Bezorgdheid over kraanwater blijft: schooltje laat ouders kiezen tussen flessen- en kraanwater
Tekenactie1

Geen opvangplek voor heel wat baby's en peuters
Werken Lange Thuyn 1

Blankenberge krijgt er tegen 2028 nieuwe woonwijk bij: bouw van 106 nieuwe woningen gestart
Windmolens2

Verzet tegen windturbines in Zwevezele en Lichtervelde: “De maat is hier meer dan vol”
Aanmelden