In het nieuwe gebouw zullen patiënten niet langer therapie volgen in het woongedeelte. “Om 8 uur gaan ze de straat over, daar leven ze de dag. Ze kunnen daar voelen of het haalbaar is of niet, en hoe we ons kunnen aanpassen”, zegt directeur zorg Shalini Matthys. Het nieuwe gebouw telt 44 eenpersoonskamers, elk met een eigen badkamer.