Ruimte voor water

De gronden komen na verwerving door de Vlaamse Landmaatschappij (met ruilgrond voor de verkoper) in provinciaal bezit. Zo kan de Provincie sneller schakelen en meteen beginnen aan een samenhangende inrichting. In de laagste delen komt natte natuur die water opvangt bij piekdebieten. De hogere zones krijgen zachte paden die vertrekken in Roesbrugge-dorp. “Met deze aankoop geven we het water opnieuw de ruimte die het nodig heeft én beschermen we tegelijk de woonomgeving. We bouwen stap voor stap aan meer waterzekerheid voor Roesbrugge", zegt gedeputeerde voor Waterbeleid, Bart Naeyaert.

Het doel is om de werken te starten in het najaar van 2026 of het begin van 2027.