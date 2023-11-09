13°C
Pro­vin­cie koopt gron­den om Roes­brug­ge beter te bescher­men tegen wateroverlast

Inwoners van Roesbrugge kregen al vaak te kampen met wateroverlast, voor het laatst twee jaar geleden. De Provincieraad heeft nu beslist om gronden aan te kopen om het dorp meer waterveilig te maken. 

Het gaat om 5,44 hectare grond, tussen de IJzer en de kerk. De Provincie wil er extra ruimte creëren voor water, nieuwe natuur in de dorpsrand en een aangename plek om te wandelen en ontspannen. “Natte natuur is een bondgenoot tegen klimaatverandering. Met bloemrijke graslanden, rietzones en minder intensieve begrazing herstellen we de biodiversiteit en maken we de dorpsrand aantrekkelijk en meer leefbaar. Roesbrugge wint zo aan natuurwaarde én aan rust en recreatie", zegt gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Landschap, Jurgen Vanlerberghe.

Wateroverlast januari 2024 Roesbrugge
Nieuws

Inwoners Roesbrugge houden hun hart vast: "ik vrees dat het niet minder zal zijn dan de vorige keer"

Ruimte voor water

De gronden komen na verwerving door de Vlaamse Landmaatschappij (met ruilgrond voor de verkoper) in provinciaal bezit. Zo kan de Provincie sneller schakelen en meteen beginnen aan een samenhangende inrichting. In de laagste delen komt natte natuur die water opvangt bij piekdebieten. De hogere zones krijgen zachte paden die vertrekken in Roesbrugge-dorp. “Met deze aankoop geven we het water opnieuw de ruimte die het nodig heeft én beschermen we tegelijk de woonomgeving. We bouwen stap voor stap aan meer waterzekerheid voor Roesbrugge", zegt gedeputeerde voor Waterbeleid, Bart Naeyaert.

Het doel is om de werken te starten in het najaar van 2026 of het begin van 2027.

Peeters Roesbrugge
Nieuws

Minister Lydia Peeters bezoekt Westhoek: "Planning baggerwerken herbekijken"
De redactie
Wateroverlast Roesbrugge Wateroverlast Westhoek Wateroverlast januari 2024

