Het nieuwe akkoord bevat verschillende concrete maatregelen om water sneller af te voeren wanneer dat nodig is. Zo komt er onder meer een tijdelijk gedeelde afwatering om wateroverlast in De Moeren te beperken en wordt de afvoercapaciteit via het Canal de Furnes (Veurnevaart) richting Duinkerke verhoogd.

Daarnaast zijn er duidelijke afspraken over infrastructuur. Vlaanderen bouwde al een noodpompstation op de Speievaart in Veurne, terwijl Frankrijk een schuifconstructie in Duinkerke realiseerde. Beide installaties zijn intussen operationeel.