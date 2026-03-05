13°C
Vlaams Par­le­ment keurt nieuw water­ver­drag met Frank­rijk goed na water­over­last in Westhoek

Wateroverlastwesthoekeilandwoninngen

Het Vlaams Parlement heeft een nieuw waterverdrag met Frankrijk goedgekeurd om wateroverlast in de grensregio rond Veurne en Duinkerke beter aan te pakken. Het akkoord moet ervoor zorgen dat Vlaanderen en Frankrijk sneller en efficiënter kunnen samenwerken bij hoge waterstanden, onder meer door extra afvoercapaciteit en duidelijke afspraken over infrastructuur.

Het nieuwe verdrag focust op de regio Duinkerke – Veurne – De Moeren, een poldergebied dat bijzonder gevoelig is voor wateroverlast. De huidige afspraken tussen België en Frankrijk dateren van 1890 en 1968 en bleken volgens de Vlaamse overheid niet langer aangepast aan de huidige situatie. Het nieuwe verdrag moet die samenwerking moderniseren en beter voorbereiden op extremere weersomstandigheden door klimaatverandering. 

"Dit verdrag actualiseert de afspraken met Frankrijk en biedt een structureel antwoord op een probleem dat letterlijk geen grenzen kent."

Loes Vandromme, Vlaams parlementslid (cd&v)

Volgens Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) uit de Westhoek is de overeenkomst een belangrijke stap vooruit. “Tijdens periodes van hoge waterstanden is de situatie in dit gebied vaak precair. Dit verdrag actualiseert de afspraken met Frankrijk en biedt een structureel antwoord op een probleem dat letterlijk geen grenzen kent,” zegt ze.

Sneller ingrijpen bij wateroverlast

Het nieuwe akkoord bevat verschillende concrete maatregelen om water sneller af te voeren wanneer dat nodig is. Zo komt er onder meer een tijdelijk gedeelde afwatering om wateroverlast in De Moeren te beperken en wordt de afvoercapaciteit via het Canal de Furnes (Veurnevaart) richting Duinkerke verhoogd.

Daarnaast zijn er duidelijke afspraken over infrastructuur. Vlaanderen bouwde al een noodpompstation op de Speievaart in Veurne, terwijl Frankrijk een schuifconstructie in Duinkerke realiseerde. Beide installaties zijn intussen operationeel.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
